In piazza Matteotti quest’anno l’albero di Natale è… certificato

Manca meno di un mese al Natale ed a Imola, come in altri comuni del circondario, è già tempo di pensare ad addobbi e luminarie. Prima però meglio partire dall’albero di Natale, collocato questa mattina al centro di piazza Matteotti, in attesa di essere addobbato con 500 metri di fili di luce e 6 mila mini led. Si tratta di un abete alto 12 metri, che il Comune di Folgaria ha donato al Comune di Imola, accogliendo la richiesta che la Giunta Panieri aveva formulato nelle scorse settimane.

La scelta di allestire per Natale un albero vero e non artificiale come negli anni scorsi è stata fatta in quanto l’abete proviene dal bosco certificato Pefc Italia presente nel comune trentino. Come ha scritto il segretario generale del PEFC Italia, Antonio Brunori, «scegliere alberi certificati per festeggiare il Natale significa mandare un messaggio importante in favore del corretto utilizzo del patrimonio boschivo mondiale e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio». (r.cr.)

Nella foto (Isolapress): l’albero di Natale in piazza Matteotti