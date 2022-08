Aperta la mostra collettiva fotografica al Giardino degli Angeli di Castel San Pietro Terme

Tante le persone che domenica 28 hanno partecipato all’inaugurazione di Insolito Giardino, la mostra fotografica collettiva ambientata all’interno del giardino degli Angeli di Castel San Pietro

«Nonostante il tempo incerto, che prometteva pioggia, sono state tante le persone intervenute – racconta la curatrice Giorgia Bottazzi che per l’occasione ha condotto una visita guidata, illustrando al pubblico tutte le maxi foto esposte-. Molti si sono complimentati per come sono stati ambientati i pannelli fotografici. Gli autori si sentono onorati ad avere le proprie foto in esposizione al Giardino degli Angeli».

In esposizione fino alla fine di settembre ci sono i 36 scatti selezionati dalla giuria fra quelli inviati da oltre 200 fotografi non professionisti, che sono stati riprodotti su pannelli di varie dimensioni e posizionati nelle diverse zone del giardino: collina toscana, campagna, giardino segreto, montagna e bosco.

Come nelle scorse edizioni, al termine della mostra sarà possibile diventare proprietari di una delle gigantografie, facendo un’offerta libera. Il ricavato servirà a sostenere progetti per bambini con gravi malattie e le loro famiglie. Per prenotarle scrivere a: giardinofoto08@gmail.com.

La mostra si può visitare a ingresso libero, ogni giorno dalle ore 9,30 fino al tramonto. Il Giardino degli Angeli si trova in via Remo Tosi (zona stadio comunale), a due passi dal centro storico castellano.

Info: associazione@ilgiardinodegliangeli.net – www.ilgiardinodegliangeli.net – https://www.facebook.com/ilgiardinodegliangeli (r.c)

Nelle foto (del Comune di Castel San Pietro) momenti dell”inaugurazione della mostra Insolito giardino