Basket serie B: Virtus, è un momento no. A Jesi secondo ko consecutivo

Momento critico per la Virtus Imola che, a Jesi, centra la seconda sconfitta consecutiva dopo Piacenza (l’unica altra volta era stata ad ottobre con Rieti e Fiorenzuola) ed ora è attesa dal difficile derby al palaRuggi contro Faenza. Nelle Marche finisce 81-75 per i padroni di casa. A nulla sono servite le grandi prestazioni di Mladenov (23 punti) e di capitan Aglio (19 punti).

Dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio, i gialloneri prendono in mano le redini del match e toccano il +14 ad inizio terzo quarto (52-38). Sul più bello però Imola si spegne in attacco, a segnare è soltanto Aglio, e subisce un parziale di 23-4 alla fine decisivo. Jesi nell’ultimo parziale vola sul 75-65, la squadra di Regazzi si risveglia e prova la rimonta, ma due fischiate troppo «casalinghe» (arbitraggio comunque discutibile da ambo le parti) e qualche sciocchezza commessa nel finale regalano i due punti ai padroni di casa.

Nella foto: capitan Aglio e Tommasini

Jesi-Virtus 81-75 (19-24, 38-43, 54-56)

Jesi: Merletto 22, Cicconi 13, Gatti 9, Ferraro 5, Marulli 17, Ginesi ne, Konteh ne, Valentini 3, Filippini 4, Rocchi 8, Giulietti ne. All. Ghizzinardi.

Imola: Galassi 5, Aglio 19, Mladenov 23, Tommasini 9, Magagnoli 9, Ronca 2, Soliani, Milovanovic, Carta, Morara 8, Neri. All. Regazzi.