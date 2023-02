Osteria Grande ha fatto… Boom, inaugurato il polo dell’innovazione voluto da Crif

È stato inaugurato ieri, mercoledì 22 febbraio, a Osteria Grande il nuovo polo dell’innovazione e della formazione voluto da Crif Spa, società bolognese specializzata in soluzioni per la gestione del credito e sistemi di informazioni creditizie e commerciali, con sede anche a Varignana, altra frazione di Castel San Pietro. Un investimento da 11 milioni di euro, in collaborazione con la Fondazione Golinelli, che ha consentito di riqualificare una vecchia area artigianale in via Piemonte trasformandola in un moderno palazzo di vetro che non sarà solo un incubatore per start up, bensì anche un luogo dedicato a studenti, professionisti e aziende, capace di coniugare percorsi formativi, innovazione e imprenditorialità. Partito nel 2022 con i primi laboratori e workshop online, Boom (acronimo di Best of open minds), questo il nome del nuovo polo dell’innovazione, nei prossimi mesi si arricchirà di corsi, laboratori e attività di formazione anche in presenza.

«Il progetto è coerente con la forte vocazione all’innovazione che contraddistingue Crif, e si inserisce nella nostra strategia di investimenti che mira a favorire lo sviluppo di soluzioni ad alto contenuto tecnologico e di nuove competenze – ha affermato Carlo Gherardi, amministratore delegato di Crif -. Boom è stato concepito per trattenere i talenti, dandogli gli strumenti necessari perché le loro idee possano decollare». «Il progetto di questo centro di conoscenza e innovazione qualifica ulteriormente un territorio che, negli ultimi anni, ha fatto dello sviluppo sostenibile e dell’attrazione di nuovi investimenti il suo obiettivo principale – ha detto Marco Panieri, presidente del Circondario imolese -. Nel “fare rete” troviamo ancora l’energia, la forza e le risorse per costruire nuove prospettive».

«La Regione Emilia Romagna ha implementato un’architettura vincente, una rete neuronale di intelligenze e competenze territoriali, ponendo a Bologna i gangli principali ma nei territori i nervi motori che fanno funzionare i muscoli. I gangli principali bolognesi devono essere connessi e trasmettere i segnali giusti di formazione e innovazione nei territori» ha aggiunto il sindaco di Castel San Pietro, Fausto Tinti, ringraziando i tanti imprenditori del territorio che hanno partecipato all’inaugurazione. (gi.gi.)

Nella foto: in alto l’esterno di Boom a Osteria Grande; sotto l’inaugurazione con, da sinistra, Fausto Tinti, Matteo Lepore, Rosa Grimaldi, Vincenzo Colla, Carlo Gherardi e Marco Panieri