Agenda sport: derby Galattico al palaRuggi, «sorelle» Clai e Ozzano, l’acqua cambia i programmi dell’Imolese

Basket. Domenica alle 18 ci sarà l’attesissimo ritorno di Luca Galassi (intervista sul settimanale in edicola) al PalaRuggi, eroe nella scorsa stagione a Imola, ora avversario nel derby fra Virtus e Faenza che vede gli ospiti, che ambiscono all’A2, favoriti. Alla stessa ora l’Andrea Costa tornerà in trasferta dopo due gare al Ruggi e dopo essere tornata a perdere contro Chieti, rientrando in quello che sembra un vortice casuale di ottime e pessime prestazioni, contro Mestre, squadra ostica e di alta classifica. Ozzano invece si gioca un importantissimo scontro salvezza sabato alle 20.30 contro il Vicenza che, vincendo nel turno infrasettimanale, ha lasciato la squadra di coach Giuliani ultima in classifica da sola.

Volley. Le «sorelle» Imola e Ozzano si scambiano gli avversari e affrontano rispettivamente Pavia (sabato ore 18) e Garlasco (domenica ore 17), entrambe con il pronostico a favore e con il proposito di arrivare al derby di sabato 11 ancora appaiate in classifica.

Calcio. Dopo essersi guadagnato il secondo posto in campionato nel turno infrasettimanale, l’Imolese domenica però non andrà a Prato. La sfida è stata rinviata causa alluvione che nelle scorse ore ha provocato danni in Toscana. Il match si giocherà mercoledì 8 (sempre alle 14.30), con i rossoblù che vorranno continuare l’ottima striscia di 4 vittorie fuori casa, dando sempre un occhio alla testa della classifica, ad oggi distante solo 1 punto.

Lorenzo Menghetti