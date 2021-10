Castel San Pietro, inaugurato il centro direzionale e logistico Despar in zona Ca’ Bianca

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, ha inaugurato oggi, alla presenza delle istituzioni locali, il nuovo hub logistico nella zona industriale Ca’ Bianca a Castel San Pietro.

Un magazzino posizionato in un punto strategico a pochi metri dal centro logistico Decathlon e Alce Nero, dotato di una superficie coperta di circa 18.600 metri quadri, con 53 bocche di carico e 25.500 posti pallet, più 1.700 metri quadri di uffici disposti su tre piani, dove complessivamente dallo scorso giugno lavorano già oltre 50 persone.

Per Aspiag Service si tratta di un investimento da 33 milioni di euro, che mira a rafforzare il ruolo del gruppo in Emilia Romagna, area in cui nel 2020 ha raggiunto un fatturato di 310 milioni di euro, destinato ad arrivare a quota 400 milioni. Entro la prima metà di novembre, inoltre, è prevista l’apertura del nuovo Interspar da 2.500 metri quadri in viale Marconi a Imola. (lo.mi.)

Nella foto: il centro direzionale e logistico Despar in zona Ca’ Bianca