Basket serie B: Virtus e Andrea Costa, a Carnevale vittoria che… vale. Ozzano, stavolta la rimonta si ferma sul più bello

Nel giorno di Carnevale vittorie fondamentali per Andrea Costa e Virtus Imola. I biancorossi di Grandi, vendicano il ko nel derby a Ozzano superando 83-69 Senigallia, trascinati da un super Ranuzzi (25 punti e 33 di valutazione). I gialloneri di Regazzi, invece, dopo cinque sconfitte consecutive, espugnano 85-83 il parquet di Fiorenzuola. Sugli scudi il trio Mladenov-Galassi-Magagnoli. Niente da fare a San Miniato, invece, per una Sinermatic Ozzano incerottata e priva anche di capitan Folli. I biancorossi cadono 84-69 in Toscana nonostante un tentativo di rimonta nel terzo parziale spenta però dai padroni di casa. (r.s.)

Nella foto (Isolapress): Ranuzzi dell’Andrea Costa

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 – Virtus Imola 83-85 (19-23, 38-47, 65-62)

Fiorenzuola 1972: Preti 22, Casagrande 15, Ricci 14, Pederzini 10, Giacchè 9, Re 6, Caverni 4, Giorgi 2, Magrini 1, Bettiolo ne, Devic ne, Biorac ne. All. Galetti.

Virtus Imola: Mladenov 21, Galassi 17, Magagnoli 16, Morara 9, Carta 8, Milovanovic 7, Aglio 7, Soliani, Dalpozzo ne, Neri ne. All. Regazzi.

Andrea Costa Imola – Pall. Goldengas Senigallia 83-69 (19-17, 43-41, 63-53)

Andrea Costa Imola: Ranuzzi 25, Trentin 14, Restelli 11, Tognacci 11, Marangoni 7, Montanari 6, Agostini 5, Corcelli 4, Fazzi, Roli ne, Spagnoli ne, Barbieri ne. All. Grandi.

Pall. Goldengas Senigallia: Musci 21, Giacomini 16, Lemmi 11, Pozzetti 8, Gnecchi 7, Valle 4, Neri 2, Cerruti, Valletti ne, Arceci ne, Marini ne, Ciacci ne. All. Filippetti.

La Patrie San Miniato – Sinermatic Ozzano 84-69 (25-13, 47-29, 66-55)

La Patrie San Miniato: Venturoli 26, Tozzi 15, Cipriani 14, Bellachioma 11, Spatti 9, Quartuccio 5, Ohenhen 4, Guglielmi, Capozio, Bellavia, Speranza ne, Tamburini ne. All. Marchini.

Sinermatic Ozzano: Barattini 16, Bonfiglio 14, Lasagni 11, Felici 10, Klyuchnyk 9, Chiappelli 5, Balducci 4, Buscaroli, Galletti, Salsini ne. All. Loperfido.