Alla pediatra dell’ospedale di Imola tornano i clown per portare il buonumore in corsia

Dopo la sosta causa Covid, riprende all’ospedale di Imola l’attività dei clown di corsia, lanciata dalla Croce rossa. Naso rosso, un nome di fantasia e divertente, vestiti o camici bizzarri. Personaggi simpatici dal sorriso contagioso che portano il buonumore in ospedale tra i piccoli degenti. Al momento la loro presenza in ospedale è prevista per la mattina di domenica 12 marzo, la sera di martedì 14 marzo ed il pomeriggio di sabato 25 marzo.

Il clown è un operatore specificamente formato nell’applicazione (quindi nella terapia) della cosiddetta «Scienza del sorriso», che studia e trasmette sorriso ed emozioni positive ai piccoli degenti con l’utilizzo di varie tecniche come l’improvvisazione, l’utilizzo di strumenti specifici (la giocoleria e la micromagia). L’obiettivo è trasmettere gioia e sicurezza e incoraggiare i bambini al dialogo. Il clown entra nei reparti con l’intento di spezzare la routine ospedaliera; nessun volontario interviene da solo, infatti le attività vengono svolte sempre in gruppo, formatosi insieme e affiancato e supportato da una psicologa. (r.cr.)

Nella foto: clown all’ospedale di Imola