Jazz a Castello, Lom a Merz a Imola, ravioli a Casalfiumanese e tanta… scienza nel weekend

Un fine settimana in musica, e che musica! Castel San Pietro ospita la XXXVI edizione di Cassero Jazz, rassegna inserita nel cartellone regionale «Crossroads – Jazz e altro in Emilia Romagna»: domani, sabato 18, alle 21.15 sarà protagonista Amaro Freitas in piano solo, con il jazz fatto di modernismo e folclore, mentre domenica 19 saliranno sul palco il sassofonista argentino Javier Girotto e il fisarmonicista italiano Vince Abbracciante proponendo il loro lavoro «Santuario».

Musica anche nel pomeriggio di domenica, a Imola, dove alle 18 alla Sala Mariele Ventre di palazzo Monsignani si festeggia il decimo compleanno del Wm Piano Studio, e, sempre alle 18, il pianista Luca Rasca darà vita alle Variazioni Goldberg all’auditorium della Nuova scuola di musica Vassura Baroncini.

Come sempre, non mancano le proposte teatrali: sabato alle 21, all’Archivio Museo Giuseppe Mengoni di Fontanelice va in scena la Cdt la Rumagnola di Bagnacavallo con «La banca de prit», mentre al teatro dell’Osservanza di Imola è protagonista il Gruppo Teatrale Alidosiano con «Le pillole di Ercole». Dedicato ai più piccoli, invece, lo spettacolo di domenica alle 17 sempre all’Osservanza: «Il sogno di Tartaruga».

Weekend di quasi primavera e allora si dà spazio anche agli eventi all’aperto. A Imola sabato è di scena il Lom a Merz: si parte dalle 17, in piazza Matteotti, con stand gastronomici e mercatini per proseguire con l’accensione del falò dopo le 18 e spettacolo musicale di Hbh Show Band dalle 20.30. Appuntamento tradizionale anche a Casalfiumanese dove, domenica 19, si tiene la Sagra del raviolo dolce: mercato ambulante e Raviolo trail alle 10, poi apertura degli stand gastronomici e, alle 16, lancio di tonnellate di ravioli dolci dalla torre civica, seguito dal lancio per i più piccoli. Da segnalare anche, la sera prima, la Notte prima del raviolo con cibo e musica.

È anche il primo weekend de «Le case della scienza», rassegna che mette al centro l’informazione scientifica: sabato alle 17, nella scuola secondaria di primo grado Orsini a Imola, gli studenti presentano la centralina meteo dell’istituto illustrando funzionalità, dati raccolti e legame con clima, ambiente ed energia solare. Al Museo di San Domenico, invece, si tengono laboratori per giovani scienziati e scienziate, esperimenti per capire cos’è l’energia, dove si nasconde, come si trasforma e come usarla al meglio per proteggere il nostro pianeta (sabato e domenica alle 15 e 16.30, prenotazioni allo 0542 602300, dagli 8 anni). Infine, al Centro visite Ceccarelli dei Radiotelescopi di Medicina, l’astronoma dell’Inaf Simona Righini tiene un incontro a tema «Vado al massimo – Il Sole e la sua crescente attività», incontro sui fenomeni che si verificano sul Sole e sugli studi che mirano a prevederne il verificarsi e anticiparne le conseguenze (prenotazione obbligatoria su Eventribite).

