È ufficiale, il Tour de France 2024 passerà da Imola e Castel San Pietro

Come già anticipato mesi fa da «sabato sera», il Tour de France, la più importante corsa ciclistica a tappe al mondo ed uno principali eventi sportivi internazionali, sabato 29 giugno 2024 prenderà il via dall’Italia.

La prima tappa Firenze-Rimini di 205 km vedrà sette salite e quasi 4mila metri di dislivello, mentre a coinvolgere il nostro territorio sarà la seconda frazione, domenica 30 giugno: la Cesenatico-Bologna (200 km), con sei GPM ma minor dislivello, vedrà il gruppo affrontare, dopo una settantina di km, una parte del circuito dei Mondiali 2020 (scalando quindi la Galisterna, dopo il Monticino in arrivo da Brisighella) prima di scendere a Imola e dirigersi, passando anche a Castel San Pietro, verso Bologna. Dopo altri due Gpm sull’Appennino, Botteghino di Zocca e Montecalvo, la corsa nel finale effettuerà due passaggi al Santuario di San Luca prima della conclusione della tappa in centro a Bologna, 12 km dopo l’ultimo gran premio della montagna.

Il giorno dopo, la Piacenza-Torino (225 km) porterà il gruppo in Piemonte con una giornata per velocisti, prima di ripartire da Pinerolo il 2 luglio per andare verso il territorio francese. (ma.ma.)

Nella foto (Isolapress): momenti di corsa dei Mondiali 2020 a Imola