Basket serie B: Virtus, derby con Faenza senza storia. L’Andrea Costa sfiora il colpaccio a Fabriano

Una domenica da zero punti per Virtus Imola e Andrea Costa, andate ko rispettivamente in casa contro Faenza (89-74) e a Fabriano (79-73).

Troppo forti i romagnoli per i gialloneri di Regazzi, grande ex della partita, costretti sempre ad inseguire e surclassati soprattutto a rimbalzo. E se a fine partita i giocatori in doppia cifra sono solo Galassi (18 punti) e Aglio (14 punti) vincere contro corazzate così diventa un’impresa quasi impossibile. Per la Virtus si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Piacenza e Jesi.

Match più tirato invece nelle Marche dove la squadra di coach Grandi, tornata in campo dopo il turno di riposo, rende la vita durissima a Fabriano. Basti pensare che a 1’18” dall’ultima sirena i biancorossi, molto ispirati dall’arco (41%) ma non certo nel finale di partita, erano sul +1. Leggendo le statistiche, però, balza all’occhio il dato sui tiri liberi: se Fabriano ne ha tirati 29 (e segnati 26, ovvero il 90%) all’Andrea Costa ne sono stati concessi solo 6 (di cui soltanto 4 segnati). (r.s.)

Nella foto (Isolapress): timeout Virtus Imola

Virtus Imola-Faenza 74-89 (16-24, 38-48, 57-68)

Virtus: Morara 8, Milovanovic, Aglio 14, Magagnoli 9, Galassi 18, Mladenov 9, Carta 2, Soliani 3, Tommasini 9, Ronca 2. All. Regazzi.

Faenza: Aromando 17, Siberna 13, Pastore 12, Poggi 15, Vico 10, Ragazzini ne, Petrucci 18, Morciano, Bandini, Mazzagatti ne, Voltolini 4, Nkot ne. All. Garelli.

Fabriano-Andrea Costa 79-73 (18-23, 44-37, 57-55)

Fabriano: Verri 16, Stanic 27, Centanni 8, Fall ne, Papa 10, Gulini 7, Gianoli 4, Onesta ne, Carsetti ne, Stazi ne, Petracca 5, Azzano 2. All. Aniello.

Imola: Montanari 14, Tognacci 17, Ranuzzi 15, Trentin 10, Restelli 4, Agostini, Corcelli 5, Marangoni 5, Fazzi 3, Barbieri ne. All. Grandi.