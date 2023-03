Basket serie B: Virtus Imola, con Ancona troppi errori al tiro. L’Andrea Costa perde in volata a Jesi

Marche battono Imola 2-0. Al palaRuggi la Virtus Imola non è in serata e lo si vede al tiro (33% da tre). Se poi anche le palle perse sono quasi il doppio degli avversari (14 a 8), vincere contro Ancona diventa impossibile (85-70 il finale). Buone la prova di Mladenov e Vigori, autori entrambi di 13 punti e 8 rimbalzi.

Trasferta a Jesi amara, invece, per l’Andrea Costa che perde 74-70 in volata (era a -1 a 10” dalla sirena) nonostante un Restelli da 23 punti. Curiosamente anche i biancorossi, come i cugini, tirano con il 33% dall’arco e tornano a casa con zero punti in tasca. (r.s.)

Nella foto (Isolapress): Mladenov

Virtus Imola – Ancona 70-85 (21-29, 10-10, 17-19, 22-27)

Virtus Imola: Magagnoli 14 (1/2, 3/5), Mladenov 13 (3/6, 2/7), Vigori 13 (6/11, 0/2), Aglio 10 (2/4, 2/3), Galassi 5 (1/4, 1/5), Tommasini 5 (1/3, 1/2), Morara 5 (1/1, 1/3), Soliani 3 (0/1, 1/3), Carta 2 (1/3, 0/3) Arcangeli 0 (0/0, 0/0), Alberti 0 (0/0, 0/0). All. Regazzi.

Ancona: Carnovali 19 (1/2, 5/15), Ambrosin 18 (3/4, 4/6), Ciribeni 13 (2/6, 2/4), Bedin 12 (3/4, 0/1), Piccionne 8 (1/1, 2/2), Panzini 6 (0/2, 2/4), Guerra 5 (1/3, 1/2), Giombini 4 (2/2, 0/1), Reggiani 0 (0/2, 0/2), Petrilli 0 (0/0, 0/0), Czoska 0 (0/0, 0/0). All. Coen.

Jesi – Andrea Costa 74-70 (21-17, 14-17, 18-17, 21-19)

Jesi: Merletto 16 (3/5, 3/8), Calabrese 14 (4/5, 1/2), Marulli 10 (1/6, 2/6), Cicconi Massi 10 (3/4, 1/1), Valentini 9 (2/2, 1/3), Ferraro 7 (2/4, 1/6), Filippini 4 (2/5, 0/1), Varaschin 4 (1/7, 0/0), Vita 0 (0/0, 0/0), Moretti 0 (0/0, 0/0), Konteh 0 (0/0, 0/0), Giulietti 0 (0/0, 0/0). Ghizzinardi.

Andrea Costa: Restelli 23 (5/8, 2/3), Cusenza 12 (3/6, 1/2), Ranuzzi 10 (4/9, 0/2), Montanari 9 (2/4, 1/3), Trentin 9 (1/7, 0/1), Marangoni 5 (1/1, 1/1), Tognacci 2 (1/4, 0/2), Fazzi 0 (0/2, 0/1), Spagnoli 0 (0/0, 0/0), Roli 0 (0/0, 0/0), Barbieri 0 (0/0, 0/0). All. Grandi.