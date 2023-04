25 aprile sui sentieri della Liberazione, eventi e cerimonie nel circondario imolese

Tanti gli eventi e le cerimonie a Imola e nel circondario per commemorare domani, 25 aprile, il 78° anniversario della Liberazione.

Imola. Alle 8.45, ritrovo presso la sede dell’Anpi di Imola, in piazzale Giovanni dalle Bande Nere 14, con posa di corone alle lapidi in ricordo dei partigiani fucilati a Bologna; a seguire, corteo diretto a piazza Gramsci, dove si terranno il concerto della Banda (ore 9.30) e i discorsi del sindaco Marco Panieri e del presidente della sezione Anpi di Imola, Gabrio Salieri (ore 10.30), al termine deposizione di una corona nell’androne del Comune e partenza del corteo diretto al monumento al Partigiano di piazzale Leonardo da Vinci con posa di una corona; alle 12.30, pranzo della Liberazione al centro sociale di Sasso Morelli organizzato dall’Anpi locale (prenotazioni al 349 5406543) e alle 15 posa di una corona alla targa lì posta.

Castel San Pietro. Cerimonia dell’Alzabandiera presso la sede del Gruppo Alpini (via Cova 439); alle 9.30 in via Viara deposizione della corona al Sacrario ai Caduti e di un mazzo di fiori alla tomba di Ennio Frabboni; alle 10 ritrovo della cittadinanza e del Corpo bandistico della città in piazza Martiri Partigiani quindi onori e deposizione di una corona alla lapide ai partigiani e a seguire corteo in via Matteotti e deposizione di corone ai caduti in piazzale Vittorio Veneto e in piazza XX Settembre; alle 11.30 Santa Messa; dalle 16 alle 21 in piazza Martiri Partigiani concerto e iniziative culturali.

Medicina. Celebrazioni con la Banda in piazza Garibaldi alle 9.45, raduno e sfilata al Sacrario dei Caduti alle 10, celebrazione ufficiale sotto la Loggia del Palazzo Comunale alle 10.30. «Pranzo in Libertà» alle 12 al centro feste Cà Nova, via San Carlo 1331.

Dozza. Camminata sui «Sentieri della Liberazione»: partenza alle 8 da piazza Fontana per ripercorrere le strade percorse dal Gruppo di Combattimento Folgore e ritorno; dalle 10.30 celebrazione dell’Amministrazione, alzabandiera, deposizione di una corona alla lapide ai caduti, intervento del sindaco, letture dei ragazzi delle scuole di Toscanella, musica del Gruppo Bandistico; alle 12.30 pranzo Anpi (prenotazione al 335 5349500).

Castel Guelfo. In piazza XX Settembre celebrazione con Santa Messa alle 10, alle 10.45 inter- venti e a seguire coro del proget- to Community Music di Castel Guelfo, performance di Studio del Movimento Danza, letture per bambini, corteo e deposizione di corone ai Monumenti ai Caduti, «Briciole di ricordi» con i nonni che raccontano storie di guerra.

Fontanelice. «Camminata della Pace» con partenza alle 9.15 da Posseggio lungo il sentiero che lo collega a Monte Battaglia dove alle 10.15 saranno deposti fiori e si ter- rà una benedizione per i Caduti della Resistenza; alle 10.30 partenza per ritorno a Posseggio, alle 11.30 Santa Messa, alle 12.15 pranzo (prenotazioni: 333 9391464).

Tutti gli appuntamenti su «AppU Imola»